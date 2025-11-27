«Больной, отвратительный упырь». В Белом доме обрушились на журналистку за критику ввода нацгвардии

Поводом для столь эмоциональной реакции стала публикация Майер в социальной сети X, где она охарактеризовала решение о вводе подразделений национальной гвардии в Вашингтон как «политическое шоу». По мнению журналистки, подобная мера не должна была быть реализована. Данное решение было принято властями после инцидента со стрельбой в непосредственной близости от Белого дома, в связи с чем президент Трамп распорядился усилить контингент на 500 военнослужащих.

Это не первый случай, когда официальные лица администрации Трампа прибегают к резким высказываниям в адрес оппонентов. 25 ноября действующий президент публично раскритиковал губернатора штата Иллинойс Дж. Б. Прецкера, обвинив его в бездействии и отказа обратиться за федеральной поддержкой для борьбы с преступностью и назвав его «толстым бездельником». Стоит отметить, что в октябре 2025 года апелляционный суд США наложил запрет на инициативу Трампа по развертыванию войск на территории этого штата.

