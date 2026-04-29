Семьям это неудобно: идея длинных майских праздников получила критику в Госдуме

Общественная палата предложила перекроить календарь россиян: отрезать три-четыре дня от новогодних каникул и приклеить их к маю, сделав весенний отдых непрерывным — с 1 по 9 число. Инициатива мгновенно расколола экспертов и чиновников. Депутат Госдумы Светлана Бессараб в эксклюзивном комментарии для REGIONS заявила, что такая реформа ударит по экономике и разрушит семейные традиции, поскольку именно в январе у родителей и детей совпадают графики отдыха.

Замсекретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб предложил то, о чем многие задумывались, но боялись произнести вслух: пожертвовать частью зимних каникул ради сплошной весенней передышки. По его замыслу, рождественские праздники можно сохранить, а сам период новогоднего отдыха сократить, например, до 7 января. Зато май превратится в девятидневный марафон выходных.

Сторонники «длинного мая» тут же нашлись. Депутат Госдумы Сергей Миронов, например, поддержал коллегу из Общественной палаты. Его аргумент прост и понятен каждому, у кого есть дача или велосипед: весной людям хочется двигаться, копаться в земле, гулять и путешествовать, а не сидеть дома в январскую стужу.

Но противники реформы, и Светлана Бессараб среди них, настроены решительно. Парламентарий напоминает: экономика держится на стабильности. В новогодние каникулы люди путешествуют, покупают подарки, ходят в кафе и кино. Это дает малому и среднему бизнесу заработать, а семьям — сформировать собственные традиции. И речь не только про деньги, подчеркивает Бессараб. Есть еще семейный аспект. Именно в январе у мамы, папы и ребенка одновременно совпадают графики отдыха. Перенеси выходные на май — и родителям придется брать отпуска за свой счет, чтобы провести время с детьми, которые учатся по школьному календарю.

Социологи подтверждают: нация расколота. Согласно опросу сервиса SuperJob, 48% россиян одобряют идею сократить январь ради длинных майских. 40% настроены категорически против. Остальные просто не знают, что выбрать.

Индустрия туризма между тем потирает руки. Непрерывная девятидневная весенняя пауза способна разгрузить отели и авиаперевозчиков, которые сейчас работают на пределе в короткие майские окна. Экономисты тоже замечают потенциальную выгоду: перераспределение выходных может сгладить резкий спад деловой активности в январе и создать дополнительный спрос на услуги в более комфортный для прогулок и поездок май. Работодатели, правда, осторожничают: длинные майские означают дополнительные затраты на оплату труда и простои. Но многие признают: весной люди действительно эффективнее используют свободное время, чем в промозглую зиму.

Инициатива, что важно, не предполагает увеличения числа выходных. Речь идет именно о переносе. И окончательное решение, как обычно, остается за федеральным центром. Но если календарь все же перекроят, россиянам придется сделать нелегкий выбор: либо встречать Новый год на два дня быстрее, либо наслаждаться практически двухнедельным маем.

