Вас не раздражает, когда ваш друг или партнер понемногу таскает ваши снеки или подъедает заказанное вами блюдо? Относительного этого в научном журнале Food Quality and Preference было опубликовано исследование, что такая еда как картофель фри или чипсы действительно кажется вкуснее, если ее «украсть» с чужой тарелки, пишет Daily Mail.

В эксперименте 120 участников ели одинаковые порции фри в разных ситуациях: получали их напрямую, брали у знакомого или «воровали» тайком. Оказалось, что именно «украденные» картофелины оценивались как более хрустящие, соленые и вкусные.

Причем эффект усиливался с риском: в условиях, где участники боялись быть замеченными, удовольствие было почти на 40% выше. Почти половина участников поставили таким «фри» максимальную оценку.

Ученые объясняют феномен эффектом «запретного плода»: риск и легкое чувство вины усиливают удовольствие от еды. При этом сами продукты ничем не отличались.

Однако исследователи подчеркивают, что в реальной жизни последствия кражи могут нивелировать этот эффект.

И не стоит игнорировать: эксперты также напомнили, что частое употребление фри связано с повышенным риском ожирения, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.