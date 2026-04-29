«Тысячи огней» и афрокосы: Поклонская шокировала сеть новым образом

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская, некогда прославившаяся строгим офисным стилем и консервативными взглядами, устроила новый скандал в соцсетях. На этот раз причина — не политические заявления, а внешность. Об этом сообщает «Lenta.ru»

Поклонская опубликовала фото, которое уже разлетелось по пабликам. На снимке женщина позирует на фоне поля и деревьев с заплетенными афрокосами.

Подписчики, привыкшие к «деловому» образу экс-прокурора, в шоке. Сама Поклонская подписала пост лирически, рассказав о древнем празднике Белтайн. По ее словам, в ночь на 1 мая в старину зажигали «Тысячи Огней», символизирующих пробуждение Земли. Что именно означают афрокосы в контексте славянских традиций, она не пояснила, оставив фанатов гадать.

Реакция в Сети не заставила себя ждать. Одни пользователи восхищаются смелостью и молодостью 44-летней блондинки, другие недоумевают.

Ранее стало известно, почему Лариса Долина считает сумки и украшения важнее нарядов.