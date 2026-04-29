«Увидел бояр без голов»: пророчество святого Зосимы сбылось через 40 лет — почему о нем вспомнили сегодня
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Завтра, 30 апреля, православные вспоминают преподобного Зосиму Соловецкого — основателя знаменитой обители и прозорливца, чье предсказание сбылось с пугающей точностью. Заместитель председателя Всемирного русского народного собора Михаил Иванов напомнил историю, от которой стынет кровь. Об этом сообщает REGIONS.
Однажды в Новгороде игумена Зосиму с бесчестьем выгнала из дома влиятельная боярыня Марфа Борецкая. Позже она раскаялась и пригласила святого на обед. Во время трапезы преподобный вдруг увидел, что шестеро знатнейших бояр сидят за столом… без голов. Он рассказал об этом своему ученику и предсказал скорую казнь.
И пророчество сбылось. В 1478 году, когда великий князь Иоанн III взял Новгород, эти шесть бояр были казнены. Именно в том году, через 40 лет после основания Соловецкого монастыря, отрубленные головы подтвердили правоту святого. Этот случай — не просто легенда, а задокументированное чудо, которое до сих пор обсуждается богословами.
Иванов подчеркивает: преподобный Зосима — не только покровитель пчеловодов и моряков, но и грозный предостерегатель. Его дар прозорливости напоминает каждому: внешность обманчива, а суд Божий справедлив. Сегодня, когда мир снова сотрясают распри, это пророчество звучит особенно зловеще. Ведь тогда, в XV веке, казнь бояр стала символом падения старой вечевой республики. Не повторятся ли события? Вопрос риторический.
