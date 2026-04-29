Спасатели Подмосковья приняли участие в ликвидации последствий дорожной аварии с 16 пострадавшими

Специалисты ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в ликвидации последствий дорожной аварии, в которой пострадали 16 человек. Инцидент произошел в Кашире.

Так, на 117-м километре трассы М-4 «Дон» столкнулись легковой автомобиль и микроавтобус. В легковушке находились водитель и один пассажир, в автобусе — водитель и 15 пассажиров.

Прибывшие на место спасатели оградили место ДТП специальными конусами и отключили аккумуляторы поврежденных транспортных средств. После этого они деблокировали троих человек, которые были зажаты в машинах. Это были 19-летняя пассажирка легкового авто, водитель и пассажирка автобуса.

Всего в результате аварии пострадали 16 человек. Шестерых госпитализировали, в том числе одного перевезли в медучреждение санавиацией. Остальным 10 оказали помощь на месте.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил работников скорой помощи с профессиональным праздником.