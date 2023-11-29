Большая часть украинского правительства согласна с «трезвыми выводами» Залужного

Конфликт украинского президента Владимира Зеленского и главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного был «предсказуем» и вызван неудачей украинского контрнаступления. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный чиновник в украинском правительстве в беседе с изданием The Economist .

Недавно Залужный в своем материале для издания заявил, что возможности Украины в подготовке резервов являются ограниченными, а украинские ВС оказались в тупике. Главком признался, что не справился и не продемонстрировал темпы продвижения в контрнаступлении, которых от него ждал Запад.

Как рассказал изданию источник, конфликт украинского руководства был предсказуемым результатом того, что контрнаступление пошло не по плану и оказалось в тупике. Источник также назвал выводы Залужного «трезвыми» и сообщил о том, что многие в правительстве Украины оказались согласны с его позицией.

В издании напомнили, что Залужный пока не делал заявлений о каких-либо политических планах или амбициях. Тем не менее опросы издания показывают, что в середине ноября доверие к главкому ВСУ оказалось в 2 раза больше, чем к президенту страны (70% и 32%). Журналисты предположили, что Зеленский проиграет президентские выборы в случае, если Залужный примет решение участвовать в них.