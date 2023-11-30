Большая пресс-конференция Путина состоится 14 декабря

«Четырнадцатого декабря Владимир Путин подведет итоги года, это будет программа – по-прежнему проект телевизионных каналов», – отметил представитель Кремля.

Ранее Песков сообщал журналистам о том, что большая пресс-конференция пройдет в 2023 году.

Он уточнил, что для планируемого мероприятия специально создадут студию, в которой будут находиться представители СМИ, в том числе и иностранные.

Свои обращения и вопросы граждане могут отправить с 1 декабря несколькими способами: по номеру телефона 8-800-200-40-40 (звонок бесплатный), по СМС на номер 0-40-40, через сайт moskva-putinu.ru, в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через мобильные приложения.

Звонки граждане будут обрабатывать в колл-центрах сотрудники Общероссийского народного фронта (ОНФ) и волонтеры.

Последний раз «Прямая линия» с президентом РФ прошла 30 июня 2021 года. Это был 19-й по счету прямой эфир с российским лидером. В 2021 году общение с президентом продлилось 3 часа 44 минуты. Глава государства ответил на 70 вопросов из 2,2 млн обращений.

Формат «Прямой линии» с президентом России проводится с 24 декабря 2001 года. Прямая линия с Владимиром Путиным – самый мощный социологический опрос, позволяющий россиянам донести свою позицию и оценку руководству страны.