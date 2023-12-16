«Большая семерка» ведет переговоры по использованию российских активов

Авторы отметили, что переговоры активизировались на фоне того, что до этого государства не смогли принять 2 пакета финансовой помощи для Украины на более чем $100 миллиардов. Как сообщил журналистам анонимный чиновник из США, участвовавший в переговорах по активам, G7 могут обсудить их применение на потенциальной встрече лидеров стран блока в феврале.

Чиновник в беседе с изданием заявил, что американское правительство ведет активные переговоры по вопросу использования данных активов. В Соединенных Штатах считают, что для принятия решения «есть короткие сроки», заключил он.