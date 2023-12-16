«Большая семерка» ведет переговоры по использованию российских активов
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Страны G7 на протяжении последних нескольких недель активизировали процесс переговоров по использованию конфискованных активов РФ. Об этом сообщило американское издание Financial Times.
Авторы отметили, что переговоры активизировались на фоне того, что до этого государства не смогли принять 2 пакета финансовой помощи для Украины на более чем $100 миллиардов. Как сообщил журналистам анонимный чиновник из США, участвовавший в переговорах по активам, G7 могут обсудить их применение на потенциальной встрече лидеров стран блока в феврале.
Чиновник в беседе с изданием заявил, что американское правительство ведет активные переговоры по вопросу использования данных активов. В Соединенных Штатах считают, что для принятия решения «есть короткие сроки», заключил он.