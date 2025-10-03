Более 1,3 миллиона американских военнослужащих перестали получать зарплату из-за приостановки работы федерального правительства. В Белом доме признали, что семьи военных уже начали обращаться за продовольственной помощью. Об этом сообщает РИА Новости.

Политический тупик в Вашингтоне больно ударил по тем, кто обеспечивает оборону страны. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что из-за шатдауна выплаты приостановили для всех родов войск — армии, флота, ВВС, морской пехоты, береговой охраны и даже космических сил.

Финансовые проблемы затронули не только самих военных, но и их близких. По словам представителя администрации, многие семьи вынуждены искать способы выжить, обращаясь за продовольственной поддержкой. Кризис усугубляется тем, что военнослужащие обязаны продолжать службу, несмотря на отсутствие оплаты.

Причиной сбоя стал скандал в Конгрессе, где республиканцам не хватает голосов для продления бюджетной резолюции. Левитт выразила осторожную надежду на скорое разрешение ситуации, указав на предстоящее голосование в Сенате.

Ранее сообщалось о том, что полковник Макгрегор высказался о готовности США к войне с Россией.