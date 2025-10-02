Готова ли Америка к битве с Россией? Жесткий вердикт экс-советника Пентагона

Экс-советник Министерства обороны США Дуглас Макгрегор в интервью YouTube -каналу Deep Dive подверг критике военную готовность Америки к гипотетическому конфликту с Россией.

По его оценке, российская армия демонстрирует постоянное усиление, в то время как США к такому противостоянию не подготовлены.

Макгрегор высоко отозвался о состоянии ВС РФ, отметив качественную боевую подготовку, высокий уровень дисциплины и, по его словам, «превосходное» современное руководство.

«Мы не готовы к войне с ними», — заключил он.

Ранее Макгрегор заявил, что никто на Западе не желает вступать в войну с Россией.