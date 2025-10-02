Готова ли Америка к битве с Россией? Жесткий вердикт экс-советника Пентагона
Полковник Макгрегор высказался о готовности США к войне с Россией
Фото: [Медиасток.рф]
Экс-советник Министерства обороны США Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Deep Dive подверг критике военную готовность Америки к гипотетическому конфликту с Россией.
По его оценке, российская армия демонстрирует постоянное усиление, в то время как США к такому противостоянию не подготовлены.
Макгрегор высоко отозвался о состоянии ВС РФ, отметив качественную боевую подготовку, высокий уровень дисциплины и, по его словам, «превосходное» современное руководство.
«Мы не готовы к войне с ними», — заключил он.
Ранее Макгрегор заявил, что никто на Западе не желает вступать в войну с Россией.