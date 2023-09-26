Больше половины россиян относятся к иноагентам как к предателям Родины

Исследование проводилось 9 сентября. В нем участвовали 1600 граждан РФ возрастом от 18 лет. Результаты опроса были опубликованы во вторник, 26 сентября. Так, 61% опрощенных придерживаются такого мнения об иноагентах. Жители России считают, что такие лица за деньги из недружественных стран распространяют ложь о стране.

Другие люди – 16%, считают, что иноагенты являются борцами за справедливость и свободу слова в РФ. По мнению опрошенных, власть пытается наказать таких граждан, давая им статус иноагента.

Только 6% респондентов относятся к иноагентам положительно и 33% – отрицательно. Также, следует из данных опроса, 22% россиян относятся к таким лицам нейтрально, а у 34% опрошенных мнение о них складывает в зависимости от ситуации.

Кроме того, исследование показало, что более трети опрошенных – 40%, пересмотрят свое отношение к СМИ, если оно получит статус иноагента. 24% россиян перестанут следить за этим СМИ, а 14% – будут читать такое издание реже.

Опрос показал, что 34% респондентов перестанут следить за творчеством артиста, признанным иноагентом. Еще 13% – будут следить за жизнью знаменитости реже.