Борис Писториус, глава немецкого военного ведомства, набирает все большую популярность. Ровно половина жителей Германии во время социологического опроса заявила, что у него есть необходимые лидерские качества. Об этом сообщил журнал Stern.

Социологическое исследование провела служба Forsa. 51% респондентов при соцопросе выразили мнение, что Писториус заслуживает доверия. 56% указали, что считают его очень компетентным специалистом. Тех, кто уверяет, что министр обороны способен внятно и ясно излагать собственные мысли, еще больше, их насчитали 62%.

Социологи заявили, что свое доверие к Борису Писториусу высказали не только сторонники правящей политической коалиции, но и те, кто поддерживает оппозицию.

Ранее Германию обвинили в том, что она поставила украинской армии негодные бронированные машины пехоты, причем по завышенным в несколько раз ценам. Это стало причиной массовой гибели солдат ВСУ.