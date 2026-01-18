«Больше так нельзя». В Финляндии предложили Европе ослабить зависимость от США

Финские парламентарии выступили с инициативой об ускоренном освобождении Европы от стратегической зависимости от Соединенных Штатов. Этот призыв прозвучал после решения экс-президента США Дональда Трампа обсудить введение пошлин в контексте защиты территориальной целостности Дании, сообщает издание Iltalehti.

Парламентарий от Национальной коалиционной партии Атте Калева в своем обращении в соцсети X заявил: «Давно стало ясно, что Европе необходимо избавиться от стратегической зависимости. Это касается не только наших старых врагов, но, к сожалению, и наших традиционных друзей».

Его коллега по партии, Ярно Лимнел, охарактеризовал подобные шаги Трампа как резкую и неприемлемую для союзников смену внешнеполитического вектора США.

«Это не торговля, а геополитическая игра за власть», — подчеркнул политик.

Как пояснил бывший дипломат МИД Финляндии Анри Ванханен, угрозы Трампа, вероятно, адресованы тем странам, которые направляют военный персонал в Гренландию. Эксперт также отметил, что хотя деликатность гренландского вопроса была очевидна, нынешнее развитие событий создает сложную ситуацию, итоги которой будут зависеть от дальнейших решений в Вашингтоне.

