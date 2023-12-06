Большинство британцев не одобрили работу Джонсона во время пандемии

Больше 70% граждан Великобритании выступили с недоверием деятельности экс-премьер-министра страны Бориса Джонсона во время пандемии COVID-19. Об этом свидетельствует результаты опроса исследовательской компании YouGov .

По данным, опубликованным на сайте компании, только 16% респондентов считают, что Джонсон «в целом» заслуживает доверия в вопросе о том, что происходило во время пандемии коронавируса. 71% проголосовали за то, что бывший премьер не заслуживает доверия. Еще 13% опрошенных заявили, что не знают ответа на поставленный вопрос.

YouGov отмечает, что исследование проводилось 5 декабря среди 2188 граждан Великобритании.

Ранее газета The Guardian сообщила, что 6 декабря Джонсон прибыл на слушание для дачи показаний в рамках расследования о деятельности британских властей во время пандемии коронавируса.

В ходе расследования, отмечали СМИ, в сеть попали записи, на которых бывший британский премьер за несколько дней до введения в государстве локдауна возмущался тому, почему экономика страны уничтожается из-за людей, которые «все равно скоро умрут».

Джонсон занимал пост премьер-министра Великобритании с 2019 по 2022 годы. Ранее лидер фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия в интервью украинскому телеканалу «1+1» заявил, что именно Джонсон отговорил украинские власти от подписания мирного договора с Россией весной 2022 года.