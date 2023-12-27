Большинство финнов недовольны экономическим состоянием страны

Большой процент граждан Финляндии недовольны экономической ситуацией, сложившейся в стране, следует из результатов исследования статистического управления, на которые ссылаются РИА Новости .

Так, согласно опубликованным данным, порядка 73% финнов пришли к выводу, что экономика в стране ухудшилась в сравнении с 2022 годом. Только 6% опрошенных утверждают, что экономическая обстановка стала лучше.

43% респондентов считают, что экономическая ситуация в стране продолжит ухудшаться. Кроме того, 10% ожидают, что уровень безработицы в Финляндии снизится в 2024 году. 61% опрошенных уверены, что в ближайшее время ситуация с рабочими местами в государстве станет хуже.

Участники исследования отметили, что в декабре 2023 года потребительские цены в стране поднялись на 6,6% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Респонденты уверены, что в предстоящем году стоит ожидать повышения цен еще на 4,1%. Порядка 78% опрошенных считают, что за 2023 года цены на товары значительно выросли.

Только 10% граждан, участвовавших в исследовании, выразили готовность совершить дорогую покупку в декабре. Также значительно уменьшился показатель граждан, которые намерены покупать недвижимость или автомобиль.

Отмечается, что опрос проводился в декабре 2023 года путем опроса в интернете и по телефону. В нем приняли участие 1235 человек.