Большинство россиян выступили за отмену ЕГЭ

Так, согласно опубликованной информации, 61% граждан не одобряют проведение такой аттестации в школах. При этом почти столько же опрошенных признались, что ни они, ни их дети не сдавали ЕГЭ.

23% респондентов поддерживают проведение итоговой аттестации.

Почти половина опрошенных жителей России – 44%, считают, что поступление в высшие учебные заведения стало сложнее из-за ЕГЭ. 25%, наоборот, признали, что экзамен делает поступление в университеты проще.

В опросе принимали участие граждане возрастом от 18 лет. Он проходил в формате face-to-face по месту жительства респондентов с 16 по 18 июня 2023 года. Всего, по данным фонда, своим мнением поделились 1500 человек.

В июне ЛДПР внесла в Государственную Думу РФ на рассмотрение законопроект об отмене ЕГЭ. Аналогичные проекты представители партии уже вносили в 2016 и 2018 годах, однако их отклоняла нижняя палата Федерального собрания.

Впервые ЕГЭ ввели в России в качестве эксперимента в 2001 году. В 2009 году эта система стала обязательной для всех школ РФ.