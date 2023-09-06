Большинство смартфонов в России произведены в Китае

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ сообщило, что большая часть смартфонов, ввезенных на территорию России, имеют китайское происхождение.

Об этом сообщил директор департамента развития ИТ-отрасли Минцифры РФ Дмитрий Никитин на конференции RuStore для иностранных разработчиков. Его слова приводят ТАСС.

«Если смотреть на статистику по этому году, то, по разным оценкам, более 75% поставляемых на российский рынок устройств – это, конечно, устройства из Китая», – сказал Никитин.

Специалист добавил, что разработчики из Китая имеют хорошую возможность развивать свой бизнес в РФ, так как их приложения и игры широко представлены на смартфонах.

Никитин отметил, что во втором квартале текущего года на российский рынок поставили на 34% больше мобильных устройств, чем в 2022 году. По его данным, в РФ поступило 5,5 млн смартфонов на сумму 135 млрд рублей.

В 2023 году российский рынок также заполнился машинами из Китая. По информации агентства «Автостат», наиболее популярными стали Chery, Haval, Geely и Changan. Как отметило агентство, спрос на эти автомобили стабильно растет.