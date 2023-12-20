Большинство украинцев не поддерживают отставку главкома ВСУ Залужного

Большинство жителей Украины не считают, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный должен уйти в отставку, сообщают РИА Новости со ссылкой на результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

По данным источника, против ухода главкома высказались более 70% украинцев. Опрос показал, что 72% респондентов негативно относятся к отставке Залужного. Только 2% украинских граждан поддерживают такое решение. Из результатов опроса также следует, что еще 21% опрошенных нейтрально относятся к таким мерам. 5% – никак не ответили на вопрос.

Кроме того, отмечается в документе КМИС, Залужный имеет самый высокий уровень доверия среди других представителей военного командования Украины. Процент доверия у главкома ВСУ – 92.

60% граждан доверительно относятся к руководителю Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кириллу Буданову. Александру Сырскому – командующему сухопутными войсками, доверяют меньше половины граждан. Процент доверия у него – 33.

Западная пресса все чаще пишет о том, что между Офисом президента Украины и Залужным возник негласный конфликт. СМИ связывали его со словами главкома ВСУ в интервью изданию The Economist, в котором он назвал ситуацию на фронте «тупиковой».

Ранее Залужный отрекся от своих слов о «патовой ситуации» на поле боя.