Если Россия выступит инициатором прекращения огня, то многие союзники Киева могут не устоять и согласиться на такое предложение.

Экс-советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа считает, что российский президент может сделать нестандартный ход, который выщелкнет из обоймы многих украинских союзников.

«Путин может предложить прекращение огня и немедленно начать переговоры», - заявил Джон Болтон в статье, которая вышла в издании 19fortyfive.

По его утверждению, после такого шага и в Евросоюзе, и даже в США могут не устоять и согласиться на мир. Запад устал от украинского конфликта, поэтому он в состоянии принудить Киев к прекращению боевых действий. Лидеры ряда государств не упустят возможности выступить в роли миротворца. Их не остановит даже то, что они ставят при этом Украину в невыгодное положение.