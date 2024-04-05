Болтон: Трамп выведет США из НАТО в случае победы на выборах

Если Дональд Трамп победит на грядущих выборах и снова займет пост президента Соединенных Штатов, он добьется выхода своего государства из состава Североатлантического альянса. Соответствующее заявление сделал экс-помощник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон в беседе с MeidasTouch , опубликованной на видеохостинге YouTube.

В данном интервью Болтон выразил мнение, что Трамп уже занимается проработкой позиции, при которой можно было бы заявить о выходе Штатов из НАТО. По словам экс-помощника, политик почти сделал это в 2018 году, так что это должно быть одним из его приоритетов для второго президентства.

Болтон также опроверг предположения о том, что Трамп торгуется с членами альянса, чтобы они больше тратили на НАТО. Он серьезно намерен покинуть его состав, убежден эксперт.

Ранее Трамп подчеркнул, что в случае победы на выборах, может созвать саммит НАТО следующим летом для обсуждения дальнейшего будущего альянса. В ходе выступления перед сторонниками, политик сообщил, что, когда он был президентом, глава некой «большой страны» из НАТО задал ему вопрос о том, обеспечат ли Штаты защиту в случае атаки со стороны РФ. Трамп ответил, что не станет этого делать, так как члены НАТО отчисляют слишком мало денег на оборону.