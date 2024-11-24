«Бомбоубежища не спасут»: Медведев рассказал, какой ущерб способен нанести «Орешник» западным столицам

Заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем аккаунте в соцсетях настоятельно посоветовал Европе прекратить поддержку военного конфликта на Украине. В противном случае дело может приобрести совсем плачевный для западных кураторов Киева оборот.

В своем Telegram-канале Медведев отметил, что новейшая российская ракетная система «Орешник», которая уже успела навести шороху на Украине, долетит и до столиц старого света. Причем за считанные минуты. И бомбоубежища не спасут, иронично заметил он.

«Европа гадает, какой ущерб оружие причинит в случае ядерного оснащения. Ответ: ущерб неприемлемый, сбить современными средствами невозможно, и речь идет о минутах», — написал Медведев.

По словам замглавы российского Совбеза, у рядовых европейцев надежда лишь на благосклонность со стороны «доброй России» о пуске ракетных комплексов заранее.

21 ноября появились сообщения о том, что российские военные нанесли удар по Украине с использованием баллистической ракеты РС-26. Этой информацией поделился российский военный блогер Юрий Подоляка. По его данным, ракета, предположительно, была запущена из с полигона «Капустин Яр». Позднее президент России Владимир Путин подтвердил удар по «Южмашу», подчеркнув, что это было испытание в боевых условиях новейшей российской баллистической ракеты средней дальности «Орешек».