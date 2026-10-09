Рыба или капсулы: как лучше получить омега-3 осенью

Осенью кожа у многих становится суше, а рыба в рационе появляется не каждый день. Тут возникает вопрос — достаточно ли съесть порцию сельди или скумбрии или же пора покупать омега-3 в капсулах? О том, что полезнее для здоровья, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала диетолог Ольга Редина.

По словам диетолога, если рыба регулярно бывает в рационе, принимать омега-3 в капсулах не стоит. Специалисты рекомендует есть рыбу примерно два раза в неделю. Подойдут лосось, скумбрия, сельдь, сардины.

«Если человек регулярно ест жирную рыбу, добавлять дополнительно омега-3 не нужно. В рыбе есть не только жирные кислоты, но и белок, витамины, минералы», — рассказала Редина.

Эксперт подчеркнула, что омега-3 — это семейство разных жирных кислот. Среди них наиболее биологически активными и хорошо изученными считаются EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота).

«Надпись «рыбий жир 1000 мг» не говорит о том, сколько полезных жирных кислот получит человек. Нужно смотреть состав — важно, сколько там именно EPA и DHA», — объяснила диетолог.

EPA хорошо помогает при проблемах, связанных с сердечно-сосудистой системой, метаболическим синдромом или суставными болями.

DHA — это строительный материал. Она критически важна для развития и нормальной работы головного мозга, нервной системы и сетчатки глаза.

«Если рыбу человек практически не ест, в таком случае принимать омега-3 в капсулах ему будет удобнее. При выборе витаминов в первую очередь нужно посмотреть состав, количество EPA и DHA в суточной порции, срок годности и данные о производителе. Если есть информация о независимой проверке качества, это тоже плюс», — отметила Редина.

Диетолог рассказала, что если осенью сильно сохнет кожа, одним приемом омега-3 проблему решить невозможно.

«Смотрим на питание в целом, уход, отопление дома, количество жидкости. Если есть сильный зуд, покраснение или постоянное шелушение, одних капсул недостаточно», — сказала Редина.

Есть у добавок и еще одна особенность — омега-3 легко окисляются. Поэтому банку нельзя долго держать открытой на кухне возле батареи или плиты. Хранить ее нужно так, как рекомендует производитель.

«Не гонитесь за большими дозировками. Большие дозы омега-3 применяются в редких случаях, например при очень высоких триглицеридах. Это уже вопрос лечения, а не обычной профилактики», — уточнила Редина.

Если анализы уже показали повышение уровня триглицеридов в крови или у человека есть сердечно-сосудистые заболевания, вопрос дозировки лучше решать с врачом.