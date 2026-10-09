Агротуристическое хозяйство из деревни Подлипки муниципального округа Луховицы стало победителем конкурсной программы 28-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2026», экоферма удостоена золотой медали конкурса «Лучший агротуристический объект» в номинации «В агро — с комфортом: организация пространства на территории объекта агротуризма». Высокую награду представителям хозяйства вручила Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут в рамках пленарного заседания «Агротуризм: не только агро и больше чем туризм», сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Экспертная комиссия оценивала претендентов по строгой 30-балльной шкале на соответствие утвержденным стандартам качества туристической среды. Специалисты обращали внимание на комплексное ландшафтное и дизайнерское оформление территории, грамотность функционального зонирования, удобство и логику пешеходных маршрутов для гостей и не только.

Основой деятельности фермы является козоводство и собственная переработка молока. Экскурсионные маршруты для посетителей выстроены вокруг прямого контакта с животными и погружения в тонкости сыроварения с обязательными дегустациями готовой продукции. Туристическая инфраструктура также включает в себя экоотель и тематический музей козы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.