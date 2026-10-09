Подмосковье подписало 14 соглашений о реализации инвестиционных проектов и сотрудничестве в сфере агропромышленного комплекса на полях Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2026», организованной Минсельхозом России, общий объем инвестиций в АПК региона превысит 12 млрд рублей, это позволит создать почти 2 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Соглашения подписали Заместитель Председателя Правительства Московской области Вячеслав Духин и министр сельского хозяйства и продовольствия региона Виталий Мосин. Проекты охватывают производство кормов для домашних животных, рыбопереработку, молочную и мясную промышленность, хранение и подработку овощей, а также развитие агротехнопарка и подготовку кадров для отрасли.

«Московская область — один из наиболее привлекательных регионов России для инвесторов в агропромышленном комплексе. У нас крупный рынок сбыта, развитая логистическая инфраструктура и выстроенные цепочки поставок, которые позволяют предприятиям эффективно работать и расширять производство. Мы сопровождаем инвесторов на всех этапах, помогая запускать новые производства и создавать рабочие места», — отметил Виталий Мосин.

Инвестпроекты связаны с созданием новых производственных мощностей и развитием инфраструктуры АПК. Так, например, ООО «Петкорм» вложит свыше 4 млрд рублей в строительство завода по производству сухих кормов для домашних животных в Дмитровском округе. Еще 3 млрд рублей направят на создание агротехнопарка «Мортадель» на территориях Сергиево-Посадского и Пушкинского округов.

В Сергиево-Посадском округе СПА (к) «Кузьминский» построит роботизированную молочную ферму на 1,2 тыс. голов крупного рогатого скота. В Луховицах «СПК имени Ленина» инвестирует 360 млн рублей в строительство второй и третьей очередей высокотехнологичного комплекса для хранения и подработки овощей.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.