Государственная ветеринарная служба Московской области получила 10 медалей Министерства сельского хозяйства РФ на полях 28-й Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2026», регион завоевал четыре золотые, пять серебряных и одну бронзовую награду. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Золотыми медалями отмечены четыре разработки. Так, Территориальное ветеринарное управление № 5 награждено за разработку, внедрение и реализацию комплекса мер по борьбе с бешенством в Московской области. Территориальное ветеринарное управление № 2 получило золото за профилактику заноса и возникновения заразных болезней животных, а также разработку алгоритма действий при ввозе экзотических животных.

Кроме того, Серпуховская ветеринарная лаборатория управления № 5 отмечена за программы популяризации ветеринарной профессии и профориентации школьников 9-11-х классов в 2026 году. Московская областная ветеринарная лаборатория получила награду за программы профориентации, привлечения молодых ветеринарных специалистов и создание учебной базы для повышения квалификации ветспециалистов региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.