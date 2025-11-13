На Украине предлагают массово привлекать в Вооруженные силы бездомных граждан. С такой инициативой выступил рекрутер одной из механизированных бригад, аргументируя это возможностью для людей «восстановить социальный статус». Об этом сообщает ТАСС.

По данным российских силовых ведомств, руководство Вооруженных сил Украины (ВСУ) рассматривает отчаянные меры для пополнения армии. Начальник отдела рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады выступил с инициативой массового призыва лиц без определенного места жительства. По его мнению, служба поможет этим людям вернуться к нормальной жизни.

Параллельно в украинских СМИ запустили кампанию, где представители терцентров комплектования (ТЦК) жалуются на тяжелые условия своей работы. Они утверждают, что их укомплектованность также составляет 40%, а некоторые сотрудники не выдерживают нагрузки. В российских структурах расценили это как попытку пропаганды спроецировать реальные проблемы армии на рекрутеров, чтобы вызвать сочувствие.

Ранее сообщалось о том, что столицу Украины предупредили о возможной эвакуации.