«Готовьтесь к зиме в деревне»: В Киеве рассматривают вариант эвакуации жителей

Власти Киева опровергли планы эвакуации жителей из-за возможного блэкаута, несмотря на предупреждения экспертов о сложной зиме с температурой в квартирах до +5 градусов. Об этом сообщает украинское СМИ.

Власти Киева отрицают планы по массовой эвакуации населения в случае полного блэкаута, несмотря на соответствующие сообщения в украинских СМИ. Журналисты, ссылаясь на информированный источник, утверждали о возможности вывоза части горожан при длительном отсутствии электроэнергии.

В мэрии столицы подтвердили, что эвакуационные планы существуют, но их применение предусмотрено лишь для чрезвычайных ситуаций вроде радиоактивных выбросов, масштабных пожаров или вооруженных конфликтов. Чиновники подчеркнули, что отключения электричества не являются основанием для вывоза людей.

