Мир молчит: политолог назвала двух лидеров, озвучивших правду о Венесуэле с трибуны ООН

Лишь два мировых лидера решились с трибуны ООН открыто заявить о похищении законно избранного президента Венесуэлы, которое произошло в начале 2026 года на глазах у всего международного сообщества. Об этом в эфире радио Sputnik рассказала Кира Сазонова, юрист-международник и политолог.

По ее словам, этими смельчаками оказались глава МИД России Сергей Лавров и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. Именно они во всеуслышание назвали случившееся тем, чем оно является на самом деле, — грубейшим нарушением всех правил и норм международного права.

Сазонова подчеркнула, что остальные участники организации повели себя так, будто вопиющий инцидент их вовсе не касается. Эксперт констатировала: мир предпочел сделать вид, что ничего не заметил, и лишь две страны нашли в себе силы обозначить проблему публично.

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