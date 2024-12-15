Бордюжа заявил, что Украину никогда не звали стать частью ОДКБ

В интервью ТАСС он заявил, что с момента обретения независимости в 1991 году Киев всегда придерживался курса на Запад и проводил политику, направленную на эксплуатацию ресурсов страны, что делало присоединение к блоку невозможным.

«Украину не звали в ОДКБ, потому что Украина даже в СНГ была в полулегальном положении, так как они не ратифицировали все соглашения по СНГ, основополагающие акты по СНГ», — отметил Бордюжа.

Он также подчеркнул, что украинское руководство в разные годы придерживалось обособленной политики, избегая активных контактов и не желая заключать договоренности, что указывало на отсутствие заинтересованности в сотрудничестве с ОДКБ.

Ранее экс-генсек ОДКБ Николай Бордюжа также заявил, что бывший президент Украины Виктор Янукович мог предотвратить военный конфликт на Украине еще в 2013 году.