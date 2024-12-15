Бывший генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Николай Бордюжа заявил, что предпосылки к началу специальной военной операции (СВО) на Украине возникли еще в 2013 году.

В интервью ТАСС он выразил мнение, что возможность избежать военного конфликта в стране на тот период все еще существовала. По словам Бордюжа, именно действующий тогда президент Украины Виктор Янукович мог бы предотвратить эскалацию ситуации, применив решительные меры.

«Если бы Янукович повел себя правильно, и, может быть, где-то применил силу и предотвратил этот «майдан», то возможно, Украина развивалась вне кризиса, а более эволюционным путем. Именно изменения, которые они хотели провести, осуществлялись бы, я бы сказал, мирным путем», — заявил Бордюжа.

Он также подчеркнул, что уже в 2013 году были признаки того, что ситуация может закончиться военным конфликтом. Экс-генсек ОДКБ подчеркнул, что Украина делала многое в противовес мнению и действиям российского руководства.

22 февраля 2014 года на Украине произошел государственный переворот, в результате которого Янукович был отстранен от власти. Спустя восемь лет, 24 февраля 2022 года, президент РФ Владимир Путин объявил о начале СВО в ответ на обращения жителей ДНР и ЛНР, которые страдали от регулярных обстрелов со стороны ВСУ.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев дал прогноз о будущем Украины как государства.