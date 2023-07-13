Борис Джонсон заявил, что Украина может проиграть из-за «усталости» своих союзников

Самым опасным врагом Украины может стать усталость ее сторонников, заявил в интервью CNN бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

На фоне затяжного конфликта у союзников Украины падает уверенность в том, что она сможет добиться военного успеха. Но эта победа необходима «для демократии и свободы во всем мире», сказал Джонсон.

Он призвал союзников оказывать военную помощь Киеву несмотря ни на что.

Своей задачей бывший британский лидер считает необходимость убеждать людей «не поддаваться усталости».

Конфликт на Украине и последовавшие за ним антироссийские санкции вызвали глубокий кризис в самой Европе. Сегодня в Англии на пятидневную забастовку вышли медработники, требующие повышения зарплаты.