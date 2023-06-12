Боррель допустил вероятность начала переговоров по Украине после выборов в США

Переговоры между рядом ключевых игроком украинского кризиса возможны, но не ранее окончания президентского выборного цикла в США, намеченного на 2024 год. Такую уверенность высказал Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Боррель допускает, что переговоры по Украине возможны, но только когда в Белом доме определятся с новым президентом США.

«Возможно, что он (президент России Владимир Путин. — прим.ред. ) ждёт результатов американских выборов», — отметил Боррель в эфире телеканала Onda Cero.

Евродипломат также добавил, что если бы хозяином Овального кабинета был Дональд Трамп, а не Джо Байден, то сценарий украинского конфликта мог бы быть совсем иным.