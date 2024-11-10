Боррель: ЕС готовит 15-й пакет санкций против России

Европейский союз в настоящее время активно разрабатывает 15-й пакет рестрикционных мер в отношении Российской Федерации. Об этом на пресс-конференции в Киеве объявил глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Напомним, в субботу Боррель находится с визитом в Киеве. Дипломат уже встретился и провел переговоры с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Активно обсуждались дальнейшие шаги объединенной Европы по финансовой и военной помощи Украине.

«Да, мы готовим 15-й пакет санкций против России», — заявил Боррель во время пресс-конференции.

Что на этот раз будет включать в себя очередной санкционный пакет, Боррель не уточнил.

Глава евродипломатии отдельно указал на то, что Брюсселю стоит ужесточить борьбу с непрекращающимся обходом уже действующих антироссийских ограничений.

Ранее сообщалось, что многие ведущие западные банки обсуждают возможность возобновления торговых отношений с Россией после победы Дональда Трампа. В частности, речь идет о торговле рублем.