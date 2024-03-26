Боррель: ЕС поддерживает Киев совсем не из любви к украинскому народу

Европейский союз не может позволить России победить Украину на поле боя, ибо это нанесет прямой ущерб самому объединению. Такое признание в интервью телеканалу CNN сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель.

Дипломат отдельно подчеркнул, ЕС исходит из собственных интересов, а вся военная и финансовая помощь Украине связана не из-за любви к украинскому народу.

«Это не вопрос щедрости, не вопрос поддержки Украины, потому что мы любим украинский народ. Это в наших собственных интересах, а также в интересах США как глобального игрока, того, кто должен восприниматься как надежный партнер, обеспечивающий безопасность союзников, и именно поэтому мы призвали США открыть и одобрить дополнительный бюджет», — признался Боррель.

В продолжение сказанного он подчеркнул, что Европа прилагает все усилия, чтобы поддерживать киевские власти больше и быстрее.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.