Глава европейской дипломатии заявил, что страны Юга при переходе к многополярности в отношениях все реже признают устоявшиеся стандарты.

Жозеп Боррель после прошедшей Генассамблеи Организации Объединенных Наций решил подвести ее итог. Он написал в социальной сети свои впечатления от мероприятия и констатировал, что те правила, которые ранее регулировали отношения между государствами, постепенно исчерпали себя.

«Когда число участников игры увеличивается, реакцией должно быть укрепление правил игры. Однако мы сталкиваемся с противоположной тенденцией», - отметил он проявившийся парадокс.

Ряд мировых регионов стал считать, что появилась альтернатива Западу практически во всех сферах. Западные ценности, такие как демократия и свобода, больше не считают универсальными, постепенно сближаясь с точкой зрения Китая и России. Боррель пожаловался, что мало кто из правителей готов осуждать действия России в украинском конфликте. На юге стало заметно, что тема Украины раздражает людей.