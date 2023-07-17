Боррель негативно отреагировал на выход России из зерновой сделки

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель прокомментировал решение России приостановить свое участие в зерновой сделке. Он назвал заявления о необходимости снять ограничения для экспорта сельскохозяйственных товаров «бессмыслицей».

Ранее о такой необходимости сообщила российская сторона. Эти шаги позволили бы продлить черноморскую инициативу.

«Это полная бессмыслица. Это не имеет ничего общего (со сделкой – ред.), это просто отговорка», – сказал Баррель журналистам в понедельник.

17 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия останавливает свое участие в зерновой сделке. Таким образом, с 18 июля соглашение не действует.

Черноморская инициатива была заключена 22 июля 2022 года между Киевом, Москвой, Анталией и ООН. Ее главная цель – беспрепятственный вывоз зерна из украинских портов, которое должно быть доставлено нуждающимся странам. Для этого Россия разблокировала черноморский коридор.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что зерновая сделка неэффективна, так как условия российской стороны не выполняются. Так, ЕС отказался переподключать Россельхозбанк к системе SWIFT. Также в Евросоюзе не согласились подключать дочку банка к этой системе.