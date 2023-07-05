Боррель объяснил, почему в G7 не комментировали мятеж в России

Боррель рассказал о заключении соглашения между главами МИД стран «семерки». Согласно упомянутому соглашению, все дипломаты воздержались от дачи комментариев касаемо ситуации с мятежом в РФ. Целью этого соглашения являлось не дать властям РФ повода обвинить страны Запада в участии или провокации мятежа.

Он также отметил, что на конференции глав МИД было решено не обсуждать мятеж «чтобы президент Путин и его пропаганда не использовали это в качестве основания для обвинений западных стран».

Сейчас, после затишья в обсуждениях, Боррель призвал извлечь урок из произошедшего в РФ и проанализировать события, чтобы понимать их последствия.