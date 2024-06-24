Евросоюз закроет дорогу для Грузии в объединение, если та продолжит прежнюю политику. Такое обещание сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель. Его слова привели РИА Новости .

Он выступил перед встречей министров иностранных дел стран Евросоюза, которая должна состояться в Брюсселе. Боррель заявил, что для народов Грузии дорога в ЕС открыта, но только при условии, что власти этой страны изменят свою политику.

«Сегодня страны ЕС не принимают никаких конкретных решений, речь идет о дискуссии по ситуации и по возможным мерам», - указал он.

Помимо запрета на вступление грузинам могут отказать в поступлении помощи из Европейского фонда мира, а также прекратить дипломатическое общение на высоком политическом уровне. Дипломат добавил, что все такие меры не должны затронуть простое население данной страны.

Ранее Боррель признал, что украинский конфликт может завершиться всего за две недели. Это произойдет в том случае, если союзники Киева перестанут выделять ему помощь.