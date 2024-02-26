Боррель признал завершение эры глобального доминирования Запада после конфликтов на Украине и в Газе

Эра глобального доминирования Запада окончательно завершилась с началом российской специальной военной операции на Украине и конфликта в секторе Газа, написал в своем блоге глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель.

По его мнению, Европу ждет «бледное будущее», если противостояние Запада с остальным миром продолжится.

Боррель отмечает, что страны глобального Юга обвиняют Запад в двойных стандартах. Дипломат не преминул обвинить в этом Россию, которая «воспользовалась ситуацией».

Боррель считает, что как можно скорее необходимо вернуть доверие стран глобального Юга. По его логике, глобальное доминирование Запада можно восстановить, поставляя как можно больше вооружения Украине.

Ранее лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что проигрыш Украины будет иметь разрушительные последствия для США.