Боррель призвал Израиль учитывать «правила ведения войны» в секторе Газа

Как отметил Боррель, действия палестинской радикальной группировки ХАМАС в отношении израильской стороны – не оправданы. Его слова приводит газета El Pais.

«Но у войны есть свои правила. И бомбардировки должны учитывать жертвы, к которым они приводят», – сказал Боррель.

Обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло 7 октября после того, как ХАМАС выпустил из сектора Газа по израильским городам от 2,5 до 5 тысяч крылатых ракет. После этого Израиль пригрозил началом наземной операции в палестинском анклаве.

Официально о новом этапе эскалации конфликта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила 27 октября. Израильские военные начади штурмовать объекты в Газе. Ежедневно ЦАХАЛ сообщает о ликвидации боевиков ХАМАС.

По последним данным, количество жертв в секторе Газа из-за обострения конфликта превысило 13 тысяч человек. Сообщается о сотнях пострадавших и травмированных, в том числе детей.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что события в секторе Газа приводят к «ошеломляющим и неприемлемым» числу жертв.