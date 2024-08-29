Боррель призвал снять ограничения для Киева на удары по России ядерным оружием

Глава Евродипломатии Жозеп Боррель призвал дать Киеву больше ПВО и разрешить удары западным оружием по территории России. Об этом он заявил по прибытии на неформальную встречу глав МИД ЕС, куда отправился вместе с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

Также Боррель приветствовал вторжение ВСУ в Курскую область, назвав его «стратегическим мужеством». При этом ответные удары России по украинским объектам инфраструктуры вызвали у дипломата возмущение.

Встреча глав МИД ЕС проводится в Брюсселе. Она была перенесена из Будапешта, чтобы «наказать» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за несанкционированные визиты в Китай и Россию.

Ранее Боррель угрожал Грузии потерей шансов на вступление в ЕС при продолжении независимой политики.