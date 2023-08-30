Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель прокомментировал события в Габоне. Он подчеркнул, что обеспокоен сложившейся ситуацией в регионе.

Об этом он рассказ перед началом неформальной встречи глав минобороны стран ЕС в Испании. Слова Борреля приводят РИА Новости.

«Информация тревожная, я узнал об этом сегодня рано утром. Если подтвердится, что это еще один военный переворот, то это усиливает нестабильность во всем регионе. Я не могу сказать больше, потому что у меня нет больше информации, но, если министры захотят это обсудить сегодня, мы обсудим», – сказал Боррель.

В среду, 30 августа, агентство «Франс-Пресс» сообщило о намерении организовать военный мятеж в Габоне. Военные страны из Центральной Африки не согласились с результатами выборов и распустили институты власти. Они выступили в эфире центрального телевидения.

СМИ также сообщали о взрывах в столице Габона Либревиле.

В Габоне накануне прошли президентские выборы, в которых одержал победу Али Бонго Ондимба, правивший страной с 2009 года. Он набрал 64,27% голосов. Его победы позволила стать президентом страны в третий раз.

Вместе в Ондимба на пост главы государства претендовал профессор экономики Альберт Ондо Осса, который набрал по официальным данным 30,77%. Представители оппозиции обвинили победителя президентской гонки – Ондимбу, в нарушениях на выборах.

За последние месяцы в Африке произошел второй военный мятеж. Ранее, в июле, переворот совершили бойцы Национальной гвардии Нигера, вынудив уйти в отставку президента Мохамеда Базума.