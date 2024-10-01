Боррель сообщил, чем обернется военная интервенция Израиля в Ливан

Наземная военная операция Израиля в соседнем Ливане с целью свержения правящей там шиитской радикальной организации «Хезболла» может радикально усложнить ситуацию во всем Ближневосточном регионе. На это, как сообщил ТАСС, указал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

Как отметил дипломат, необходимо избежать любыми способами подобного развития событий. По словам Борреля, из-за вторжения Израиля более 1 млн человек пытаются в панике покинуть Ливан, в том числе через соседнюю Сирию.

«Любая военная интервенция драматически ухудшит ситуацию, и этого необходимо избежать», — отметил представитель ЕС.

Боррель подчеркнул, что Евросоюз решительно настаивает на оперативном созыве заседания Совбеза ООН по вопросу вторжения Израиля в Ливан.

Ранее стало известно о начале наземной операции ЦАХАЛ в Ливане. Военные въехали на территорию страны-соседки на бронетехнике. На юге Ливана активизировались саперы: они заняли позиции у границы. Агентство Reuters отметило, что ливанские войска сдвинулись вглубь, примерно на пять километров к северу от границы.

СМИ называют начавшуюся наземную операцию ЦАХАЛ третьей ливанской войной. Сообщают, что израильская бронетехника заехала на территорию Ливана в районе Метулы. В планах армии Израиля также создание 20-километровой буферной зоны на границе.