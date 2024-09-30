ЦАХАЛ потребовал от жителей Бейрута незамедлительно покинуть город

Армия обороны Израиля распространила в своих аккаунтах заявление, в котором настоятельно призвала живущих рядом с несколькими зданиями в южном пригороде Бейрута людей эвакуироваться. Как пояснили в ЦАХАЛ, именно там находятся важнейшие объекты «Хезболлы».

Местным жителям рекомендовано немедленно покинуть эти здания. А тем, кто не желает выезжать из столицы Ливана, держаться от них по меньшей мере в 500 м.

Ранее стало известно о начале наземной операции ЦАХАЛ в Ливане. Военные въехали на территорию страны-соседки на бронетехнике. На юге Ливана активизировались саперы: они заняли позиции у границы. Агентство Reuters отметило, что ливанские войска сдвинулись вглубь, примерно на пять километров к северу от границы.

СМИ называют начавшуюся наземную операцию ЦАХАЛ третьей ливанской войной. Сообщают, что израильская бронетехника заехала на территорию Ливана в районе Метулы. В планах армии Израиля также создание 20-километровой буферной зоны на границе.