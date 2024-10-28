Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сделал неожиданное признание по украинскому кризису. В интервью испанской радиостанции RNE он заявил, что Украина уже не является приоритетом при политических и иных обсуждениях.

Коллективный Запад уже не так акцентируется на вопросах конфликта на Украине. По словам Борреля, ситуация в Незалежной перешла на второй план и о ней стали говорить гораздо меньше.

В то же время Боррель отметил, что конфликт продолжается «с той же интенсивностью».

Напомним, что Россия неоднократно напоминала о готовности вести переговоры, если Украина соблюдет ряд условий. Одно из главных — отказ от вступления в НАТО. Однако Владимир Зеленский не идет на такой шаг, несмотря на поражения на фронте. Washington Post недавно отмечал, что лидер киевского режима якобы стал более открыт к переговорам. Однако до сих пор Москва не получила никаких конкретных предложений по урегулированию от Киева.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин озвучил на саммите БРИКС ультиматум для Украины. Его признали лучшим вариантом завершения конфликта.