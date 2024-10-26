Ультиматум президента РФ Владимира Путина, включающий в себя озвученные на саммите БРИКС условия, является лучшим вариантом завершения конфликта для Украины. Такое мнение в эфире YouTube-канала журналиста Александра Шелеста* высказал украинский политолог Павел Щелин.

Он отметил, что Украина уже потерпела поражение в этом конфликте, поэтому условия мира для нее будут жесткими. Однако киевский режим отказывается это признавать и продолжает вести боевые действия.

По словам Щелина, власти Украины обсуждают еще более фантастические варианты завершения конфликта, чем разработанный Зеленским «план победы».

Сейчас, считает эксперт, главная стратегия Украины – это стратегия истерики и постоянной эскалации. Пока Киев не готов обсуждать ничего приближенного к реальности.

Ультиматум Путина является для Киева «лучшим сценарием», но для украинских властей это «запретная тема», заключил Щелин.

Ранее сообщалось о том, что Моди поделился с Шольцем впечатлениями от встреч с Путиным.

*физическое лицо, признанное в России иностранным агентом.