Боррель заявил о неопределенности финансирования Украины от США

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что нынешняя обстановка в Соединенных Штатах говорит о неопределенности финансирования Киева. По словам Борреля, это увеличивает ответственность союза в этом вопросе. Соответствующее заявление он сделал в своем блоге, передает издание РИА Новости .

Боррель заявил, что несмотря на то, что администрация американского президента Джо Байдена сильно вовлечена в вопрос, он все равно пока остается неопределенным. Он также сообщил, что в ближайшее время ЕС не сможет компенсировать Украине отсутствие американской поддержки и выразил надежду на то, что Штаты как можно скорее разберутся с внутренними трудностями.

Боррель также привел актуальные данные, которые гласят, что финансовые обязательства европейских стран Украине составляют более 80 миллиардов евро.