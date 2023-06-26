Боррель заявил об увеличении ЕС поддержки Украины из-за событий в России

Верховный представитель Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что страны Евросоюза увеличат поддержку Украины из-за ситуации в России. Об этом он сообщил после заседания глав МИД ЕС в Люксембурге. Слова Борреля приводят РИА Новости.

24 июня в РФ была предпринята попытка военного мятежа, которая была пресечена главой Республики Беларусь Александром Лукашенко.

«Выводы наших дебатов очевидны: больше, чем когда-либо поддерживать Украину. Продолжать и наращивать все виды поддержки, особенно военную», – сказал Боррель.

Также, по словам главы европейской дипломатии, во время общения с министром иностранных дел Украина Дмитрием Кулебой, определились основные направления поддержки Киева.

Организатором военного мятежа в РФ стал глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, бойцы которого захватили штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону и направили колонну с военной техникой в сторону Москву.

Президент России Владимир Путин на фоне обострившейся ситуации выступил перед гражданами России со срочным сообщением, в котором призвал немедленно завершить попытку военного мятежа и сплотиться.

В результате дипломатической работы Лукашенко руководитель ЧВК принял решение покинуть штаб ЮВО и разблокировать Ростов-на-Дону, а также прекратить движение на Москву.