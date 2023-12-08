Борт МЧС с гуманитарной помощью для жителей Газы вылетел в Египет

Специальный борт МЧС РФ, перевозящий 20 тонн гуманитарной помощи для жителей сектора Газа, вылетел в Египет, сообщило ведомство в пятницу, 8 декабря в своих соцсетях. Отмечается, что помощь организовала Кабардино-Балкария.

«Спецборт Ил-76 чрезвычайного ведомства вылетел в город Эль-Ариш», – уточняется в публикации.

Ранее директор департамента информационной политики МЧС России Роман Охотенко сообщил, что жителям Газы с начала обострения конфликта между палестинским движением ХАМАС и Израилем было доставлено больше 288 тонн гумпощи, которую перевозли 12 спецбортов МЧС.

Российская сторона доставила мирным жителям еду, одежду, лекарства, воду и другие предметы и вещи первой необходимости.

7 октября на Ближнем Востоке обострился конфликт между ХАМАС и Израилем. В этот день боевики группировки выпустили из сектора Газа порядка 5 тысяч крылатых ракет по израильским городам, а также вторглись в южную часть страны, откуда забрали в заложники больше 250 человек.

Противостояние с конца октября продолжается в секторе Газа – палестинском анклаве, где располагается командный штаб ХАМАС. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжает зачищать территорию, штурмуя различные объекты.